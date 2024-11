"Tähelend 2024" tunnustas kolme Lääne-Viru spordinoort

Lääne-Viru noortest pälvis tunnustuse spordivaldkonna võistluste eest ehk kategoorias "Võimsad vägilased" Rakvere Reaalkooli õpilane Tristan Konso, kes tõi kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustelt, U18 noormeeste kümnevõistluses kuldmedali ja on U18 Euroopa meister, ja tema juhendaja Alar Madilainen. Samas kategoorias tunnustati Vasta mõisakooli õpilast Angela Laidineni, kelle auhinnakapis on rahvusvahelise lauatennise turniiri "Sweden Tour Spårvägsspelen 2024" kuldmedal U13 vanusegrupi tüdrukute arvestuses ja lauatennise võistluse "Stiga CUP" U19 vanusegrupi arvestuses hõbemedal. Lauatenniseneiu juhendaja on Pekka Laidinen.

"Iga edukas tulemus, olgu see olümpiaadidel, kutsevõistlustel, kunstides või spordis, annab tunnistust andest ja sihikindlast tööst," rõhutas Sirje Karis oma kõnes. Pöördudes juhendajate poole sõnas Sirje Karis, et ande leidmine ja voolimine on suur vastutus. "Noor inimene on habras. Õigupoolest, iga inimene on habras, ka siis, kui ta tundub pulbitsevat jõust ja näib murdumatu. Arenemise protsess on juba olemuselt käänuline ja künklik. Selle läbimiseks tuleb juhendajal kord olla nõudlik, siis empaatiline, kord suunanäitaja, siis koormahobune," ütles Sirje Karis. Laste ja noorte annete arendamise patroon toonitas edu olulist komponenti – oskust iseennast hoida ja lisas, kuidas jõuame parimate tulemusteni, kui harjutame mõtestatult ja selle kõrval puhkame mõtestatult.