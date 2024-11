Rahvusooperis lauldi avatuks Vello Jürna konkurss

Konkursi pidulikul avamisel, kus loositi ka esinemisjärjekord, rõhutas žürii esimees Aile Asszony, et konkursil osalemine on suur väljakutse. "Minu respekt kõigile, kel julgust end proovile panna. Samas on konkurss väga hea võimalus end tulevase professionaalse eluga harjutada. Interpreedi elu ongi pidev konkureerimine ning elutähtis on seda protsessi armastama ja sellest mõnu tundma õppida," rääkis sopran, kes on samuti pärit Väike-Maarjast. "Ootan põnevusega noorte kolleegidega kohtumist Vello Jürna nimelisel konkursil," lisas ta.