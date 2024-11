Laste joonistuste näitus uurib päkapikkude sportimisharjumusi

Rakvere spordikeskuse direktor Ave Sats ütles, et näitusele laekus Rakvere linna ja naabervaldade lasteaedadest ligi 120 vahvat pilti, mis avavad akna päkapikkude salapärasesse spordimaailma. "Laste fantaasialend on tõeliselt piiritu," rääkis ta. "Päkapikud on väga sportlikud ja tegelevad kõikvõimalike spordialadega, et nad jaksaksid kingikotte teha ja laiali vedada."