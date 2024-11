Vanglaametnikud hoidsid ära kinnipeetava suitsiidikatse

27.11 seisuga on Eesti vanglates on kokku 1695 inimest, keda on 193 võrra vähem võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Nädalaga on vanglates kinnipeetavate arv suurenenud viie võrra. 1695 inimesest on süüdimõistetuid 1371 ja vahistatuid 324. Mehi 1617, naisi 78, eluaegseid 30, alaealisi 3. Avavanglates kannab karistust 209 inimest.