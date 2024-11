Kommentaar: jaekaubanduse langus taandub, kuid kasvuväljavaade ei ole kiita

Järgmise aasta automaksu eel on sõidukite müügimaht aga alates septembrist üha suurema hooga kasvama hakanud. Oktoobris suurenes sõidukite müügimaht aastases võrdluses 16 protsenti ja novembris suur kasv jätkus. Sõidukite ostmise järsk kasv tähendab, et osaliselt jääb vähem raha muudeks ostudeks.

Jaekaubanduse müügimaht väheneb vaatamata sellele, et juba eelmise aasta suvest on keskmine palk kasvanud inflatsioonist kiiremini. Samas on koos palgakasvu aeglustumise ja palgatöötajate arvu vähenemisega pidurdunud kogupalga kasv majanduses. Inflatsiooni arvestamata kasvas kogupalk kuni 2021. aastani ja hakkas siis vähenema. Kuigi alates eelmise aasta teisest poolest on kogupalk majanduses reaalarvestuses suurenenud (sel aastal aeglasemalt kui eelmise aasta teisel poolel), pole see jõudnud veel 2021. aasta tipu tasemeni.