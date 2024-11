Repliik: rikas reisib Tartusse, vaene läheb Soome

Kas tahad öö hotellis veeta ja hommikul midagi hamba alla saada? Pakkumises oli mitu riidekapisuurust tuba, ning seda luksuse hinnaga. Kisendatakse, et meie hotellid vaaguvad hinge, aga samas nõutakse selliseid summasid, mis panevad ka kröösusel põlve värisema. Mõtlesin, et vaataks siis nalja pärast Eestist natukene kaugemale, ja ennäe imet. Me elame ajastul, kus lennukiga nädalavahetuseks teise riiki minna on taskukohasem kui see aeg Eestis veeta. Näiteks laevasõit Soome on odavam kui rongiga Tartusse sõita.