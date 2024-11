Sõjaajaloolane Hanno Ojalo: «Mulle meeldib väga rahu»

Hanno Ojalo (63) on sõjaajaloo­raamatute autor ja kirjastaja, ehkki ülikoolis ta ajalugu õppinud ei ole. Mees on lõpetanud hoopis Tallinna polütehnilise instituudi majandusteaduskonna ökonomistina. Kuid Ojalo sulg jookseb ja nii on ta jõudnud oma 105. raamatuni.