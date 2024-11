GALERII VIROL kuulutas välja aasta küla, sädeinimese ja veel viie kategooria tublimad

Aasta tervisedendaja tiitli pälvis Rakvere spordikeskuse juhataja Ave Sats. "See on nii ootamatu. See on ju tegelikult mu igapäevane töö," ütles Sats tänukõnes. "Sellise tunnustuse vastuvõtmise hetk tekitab isegi ebalust. Parim tasu mulle minu töö eest on need rõõmsad näod spordihoones ja terviseradadel, mida igapäevaselt näen."