Treener Riho Rannikmaa jäi kehalises väärkohtlemises süüdi

Ringkonnakohus nõustus Viru maakohtu eelmise aasta 1. novembril tehtud otsusega, et Rannikmaa on süüdi teise inimese kehalisel väärkohtlemisel valu põhjustamises. Samas leidis ringkonnakohus, et Rannikmaa pole kannatanule tervisekahjustusi tekitanud. Ringkonnakohtu hinnangul järeldub tõenditest, et Rannikmaa lõi alaealist ühe või kahe sõrmenukiga vastu kukalt. Sellest tulenevalt muutis ringkonnakohus Rannikmaale mõistetud karistust ja esimeses astmes tekkinud kohtumenetluse kulude jaotust, asendades rahalise karistuse tingimisi vangistusega.