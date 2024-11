Rakvere Waldorfi kool kutsub traditsioonilisele jõululaadale

Laadatulu plaanitakse kasutada väliklassi ehitusel. "Kogu koolipere panustab ühise eesmärgi nimel, milleks seekord on väliklassi ehitus koolimaja hoovi," lausus kooli sekretär Gete Kütt. "Kuna ettevalmistustes osalevad nii lasteaiamaja kui ka põhikooli- ja gümnaasiumirahvas, on see kogukonda liitev sündmus, millesse panustavad lapsevanemad, õpilased ja õpetajad ühiselt. Kõik on oodatud meiega koos jõulutunnet looma!"