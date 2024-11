Virumaa Poistekoori peadirigent pälvib Heino Kaljuste stipendiumi

Tänavune stipendiaat Elina Kaasik on lõpetanud Eesti muusika- ja teatriakadeemia muusikapedagoogika erialal 1995. aastal. Praegu töötab ta Tallinna tehnikagümnaasiumi muusikaõpetajana ning on sealse mudilas-, poiste- ja segakoori dirigent. Lisaks kooliõpetaja tööle on ta Virumaa Poistekoori peadirigent. Oma pedagoogilisi oskusi jagab ta ka Eesti Raadio laste laulustuudios solfedžoõpetajana. Ta on Eesti Muusikaõpetajate Liidu juhatuse liige.