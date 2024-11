Prokurör soovib Sääse tuntud kriminaalile Jevgeni Laugalile karistuseks 20 aastat vangistust

Ringkonnaprokurör ütles oma pika süüdistuskõne lõpuks, et Jevgeni Laugali viimane kuritegu, oma elukaaslase A pussitamine 2023. aasta 4. detsembril, tuleks kvalifitseerida mõrvakatseks, sest mõrv jäi toimumata vaid selle tõttu, et politsei jõudis kiiresti sündmuspaika. Arvestades Laugali varasemat kuriteoregistrit, kus on tapmine, vägistamine, kokku viis karistust kriminaalkorras, pole Voogma hinnangul kuskilt otsast näha, et mees on karistustest järeldusi teinud, ja seepärast tuleb ta ühiskonnast pikaks ajaks isoleerida.