Eesti parim laskesuusataja käib regulaarselt Rakveres treenimas

Möödunud nädalal oligi Eesti parim laskesuusataja veel sel aastal viimast korda Rakveres. Rulluisulindist kuulis sportlane suusatajate ringkonnas ning hakkas asja uurima. "Tundus huvitav asi," märkis Tuuli Tomingas pärast pooleteisetunnist rullsuusatamist. Kuigi trenn oli väga intensiivne, rullitas ta lindil näiliselt mängleva kergusega. "Ei olnud lihtne, ebamugav ikka," tõdes laskesuusataja pärast treeningut. Kuna enne võistlushooaja algust on füüsiline vorm tipus, ei paista ka suur pingutus kõrvaltvaataja jaoks välja. "Olen siin niimoodi hingeldanud ja nutnud," tunnistas Tuuli Tomingas ja naeris. Treener Reet Kruusmann tunneb Tuulit juba hästi ja saab aru, kui murdepunkt on lähedal. Siis ta annab eemalt teada, mitu minutit veel treeningu osa lõpuni on jäänud. Siis on lihtsam jõudu jaotada.