Volinikud leidsid, et haridus- ja teadusministeeriumi koostatud haridusleppes on probleemseid põhimõtteid. Näiteks on hariduslepe vastuolus iseenda lisaga. Lisas on märgitud, et karjäärimudeli astmetel rakendatakse erinevaid palgakoefitsiente. Samas haridusleppe karjäärimudeli peatükis on kirjas, et alustava õpetaja puhul rakendatakse koefitsienti 1,0 ja õpetaja puhul koefitsienti 1,0.