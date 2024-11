Kolumn: kõikide infokildude summa

Ideaalmaailmas võiks kõik hästi toimida: infoühiskond toetuks kindlalt põhimõttele, et esmatähtis on inimeste õigus kvaliteetsele ja usaldusväärsele teabele. Ent sellega läheks kindlasti keeruliseks, sest kõigi eesmärgid pole alati head ega teistega arvestavad. Mängu tulevad omakasu, ahnus ja kõigele lisaks võimujanu. Selles suures avatud infomaailmas on veidi väiksemad valitud infoga omaette mullid, mis võivad pakkuda täiesti oma nägemust, olles piisavalt suured, nii et mulli sattunud küsija kõikidele küsimustele vastused leiab. Kõik pole kuld, mis hiilgab, kõik pole tõde, mis saja suuga räägitakse ...