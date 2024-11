Piparkoogimehike asub seiklema ehk Aeg rõõmustada rõõmu üle

Praeguste laste vanemate põlvkond mäletab aastal 2009 Eesti Draamateatris Ivo Eensalu lavastatud «Piparkoogimehikest». Eili Neuhaus ütles, et on draamateatri «Piparkoogimehikest» küll tudengipõlves näinud, aga mäletab vaid seda, kui hästi Ita Ever Vana Teepakina laulis ning et Jüri Krjukovi Hiir Ülbe Kutt oli hästi naljakas ja meeldis lastele. «Läksin nende nimede pärast vaatama. Piparkoogimehikest ma üldse ei mäleta,» tunnistas ta. «Nüüd jõudis see lugu, kus köögiriiuli peal käib suur möll, mingeid keerdkäike pidi minuni tagasi.»