Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Rakvere Linna Täitevkomitees arutati linna lastepäevakodude ja -aedade tööd. Istungist osavõtnute sõnavõttudest koorusid põhilised head ja vead, mis on enamikul lasteasutustel ühised. Üldiselt on lasteaedades kasvatustöö korras. On ju nood koolide eelkäijad. Käesoleval aastal oligi sealt tulnud laste õppeedukus 4,4. See on hea näit. Kõik lasteasutused on kaadriga komplekteeritud. 48 kasvatajast ei ole eriharidust ainult kaheksal. Kiitvaid sõnu ütlesid lasteasutuste juhatajad paljude šeffettevõtete (KEK, Rakvere Metsamajand jt.) ja vanemate kohta, kes ei keeldu abistamast nõu ja jõuga. Muret tekitavad pikad järjekorrad kõigi lasteasutuste juures. Kokku on Rakveres oma järjekorda ootamas 1074 last, kohti on aga üksnes 700. Lähemal ajal ei saa olemasolevate lasteasutuste baasil järjekordade vähendamiseks midagi otsustavat ette võtta. Niikuinii on enamik rühmi suuremad, kui on ette nähtud. Aitaks ainult uute hoonete ehitamine. Järgmisel viisaastakul ongi plaanis ehitada Rakverre kolm uut lastepäevakodu. Pretensioone esitati Rakvere Kaubastule toiduainetega halva varustamise pärast. Eriti kehv on lugu puu- ja juurviljade saamisega. Viimaseid antakse äärmiselt napilt ja ebaregulaarselt. Mitterahuldav varustamine ei luba ka planeerida kümne päeva söögisedelit, nagu on ette nähtud. Pahatihti tuleb menüü koostada selle järgi, mida parajasti hulgibaasist saab. Laste toit muutub ühekülgseks ega sisalda küllaldaselt vajalikke toitaineid.