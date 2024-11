Galerii Rakvere teatri vallutas piparkoogihullus

Vegankohviku perenaine Triin Nurk oli piparkoogihommikul väljas oma küpsetistega. Ta rääkis, et vaatamata sellele, et kõrvallettidelt said soovijad rahva poolt palavalt armastatud Pätsi ja Pihlaka toodangut, oli inimestel suur huvi ka veganpiparkookide vastu. "Kuna toode on hea, siis ostetakse puhtalt sellepärast," kiitis perenaine oma küpsetisi. Aasta-aastalt muutuvad vegantooted inimestele omasemaks, Nurga sõnul ei ole tal enam väga sageli vaja inimestele selgitada, mida tähendab üldse vegan.