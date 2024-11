Metsloomaühing: linnud kipuvad liimpüünistes elu kaotama

"Meieni on jõudnud kahjuks liiga palju linde, kes õnnetul kombel on sattunud närilistele või kärbestele mõeldud liimpüünistesse. Mõnel juhul on sellised püünised pandud lausa õue, kuhu need kindlasti ei kuulu," teatas metsloomaühing. "Kindlasti ära kasuta kärbsepüüniseid õues marja- ja viljapuudel, need ei tee kahjuritele midagi, kuid on äärmiselt ohtlikud kahjurihävitajatele – lindudele ja lepatriinudele."