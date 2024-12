Väike-Maarja vallas Müüriku külas ründas karu jahikoera

Kohalik jahimees Tarmo Roots rääkis, et piirkonnas on karusid nii palju, et kui põdrajaht võib mööduda nii, et põtru ei näegi, siis karusid näeb igal korral. "Räägitakse, et karude olukord on kehv, tegelikult läheb neid väga hästi, nad ei mahu juba metsa ära," kirjeldas jahimees olukorda. Ka nimetatud intsident karu ja jahikoera vahel juhtus jahimehe sõnul sisuliselt keset küla.