Uuel nädalal on vaja mütsi ja käpikuid

Keskkonnaagentuuri teatel hakkab ööl vastu teisipäeva pilvisus tihenema. Vihmasadu laieneb saartelt üle maa, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub edela- ja lõunatuul 5–12 rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Hommikul pöördub tuul saartel ja looderannikul loodesse ja põhja. Õhutemperatuur on 0 kuni +5, saartel kuni +7 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, sekka ka lörtsi. Pärastlõunal Loode-Eestist alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Tuul pöördub kõikjal loodesse ja põhja 5–11, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 2–8 kraadi, õhtupoolikul langeb Loode-Eestist alates alla nulli. Teedel suureneb libeduseoht.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, öö hakul on Kagu-Eestis pilvisem ja kohati sajab vihma ning lörtsi. Puhub põhjakaaretuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 1–6 kraadi, rannikul tuleb kuni 2 kraadi sooja. Teed muutuvad libedaks. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 4–10, Liivi lahe ääres puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, rannikul kuni +2 kraadi. Teedel püsib libeduseoht.

Neljapäeva öösel hakkab lõuna poolt alates pilvisus tihenema. Vastu hommikut sajab Lõuna-Eestis ja Liivi lahe ümbruses mitmel pool lund. Puhub ida- ja kagutuul 4–10, Liivi lahe ääres puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 2–7 kraadi, saarte rannikul tuleb kuni 1 kraad sooja. Neljapäeva päeval on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, saartel ka lörtsi ja vihma. Puhub kagutuul 3–9 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, saartel 0 kuni +3 kraadi.