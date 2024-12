Kohtla-Järve keemiahaagis sõitis Moe küla muuseumisse ohtu likvideerima

Sealsel töötajal oli museaali vahelt kukkunud maha pudel, mille sees oli söövitav aine, mis tekitas nahale põletuse. Kiirabitöötajad kontrollisid naise tervist ja saatsid ta pesema. Päästjad selgitasid välja, et tegemist oli sööbiva ja hingamisteid kahjustava ainega, mis mõjub silmadele ja hingamisteedele. Kohale saadeti Kohtla-Järvelt keemiahaagis ja konsulteeriti erikeemiatalitusega. Kaitsevarustuses päästjad katsid tundmatu aine neutraliseerimiseks lubjaga, hiljem kaeti see absorbentainega ja korjati kokku. Kohapeale jäänud muuseumitöötajale jagati juhiseid, kuidas edasi tegutseda.

Samal päeval hukkusid Lüganuse vallas laudapõlengus kanad ja küülikud. Öösel kell 4.47 helistati häirekeskusesse ja anti teada, et Rääsa külas põleb laut. Teataja sõnas, et laut asub eluhoone lähedal ning laudas on kanad ja küülikud. Omanikul oli õnnestunud 20 küülikut välja tuua. Päästjate saabumise ajal põles laut lahtise leegiga ja hoone katus oli sisse vajunud ning ligi 150 lindu ja 25 looma sisse jäänud. Ohus oli ligi 10 meetri kaugusel asuv eluhoone, mida päästjad kohe jahutama hakkasid. Põleng likvideeriti kella 9.02-ks. Põlengu tagajärjel laut hävis. Kustutustöid tegid Kiviõli, Rakvere ja Kohtla-Järve kutselised ning Purtse ja Mäetaguse vabatahtlikud päästjad. Põlengu põhjus on selgitamisel.