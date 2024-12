Rakvere popim Bolti tõukerattaga sõidu alguspunkt on bussijaam

Sel hooajal on roheliste sähkudega läbitud 10 protsenti enam kilomeetreid kui möödunud aastal. Rakvere pikim sõit oli lausa 27 kilomeetrit pikk. Rekordist jääb see aga pikalt maha. Tartus on tehtud näiteks 42-kilomeetrine sõit. Halvasti parkimine on Rakveres vähenenud aga 13,4 protsenti.

Bolti tõukerataste suuna juht Karl Apsolon märkis, et hooaeg on olnud väga edukas. "Näeme, et inimesed on tõukeratta kui igapäevase liikumisvahendi üha enam omaks võtnud ning näevad, et lühikeste vahemaade läbimiseks on tõuke- või jalgratas mugavam kui auto," ütles ta ja lisas, et aasta-aastalt läbitakse sähkudel üha enam kilomeetreid ja ka kehvemate ilmade saabudes püsib kasutatavus kõrgel.