Hariduslepe põrmustati lõviosas maakonna omavalitsustes, ka riiklikult on pilt troostitu

Nüüd on jäänud haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) kodulehel välja kuulutatud piduliku haridusleppe sõlmimiseni vähem kui nädal. Tseremoonia on plaanitud 9. detsembriks.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid märkis, et liidule on 79 omavalitsusest üheksa andnud teada, et on otsustanud haridusleppe allkirjastada. Enamik omavalitsusi on teatanud, et nad seda ei tee.