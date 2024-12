OG Elektra avab Sõmerul oma suurima toidupoe Lääne-Virumaal

Neljapäeval avatakse Rakvere lähistel Sõmerul järjekordne OG Elektra jaeketti Grossi Toidukaubad kuuluv kauplus. Pisut üllatav on tõsiasi, et Lääne-Virumaa ettevõte on uue kontseptsiooniga suuri kauplusi üle Eesti avanud juba kümmekond, aga meie maakonnas on see esimene omasuguste seas, olles ligemale kaks korda suurem kui Grossi Toidukaupade esinduspood Turu Kaubamaja Rakveres.