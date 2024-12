Juhtkiri: Pika tänava tervituseks

Nõnda seisab Pikk tänavgi omal kohal kogu aeg, aga suuremat huvi ei ärata. Kui seal pannakse püsti laat, õnnestub see enamasti hästi, rahvas tungleb, on rõõmus ja tänulik, aga õhtuks on vaikus majas ja viimsedki dekoratsioonid minema veetud. Kuniks jälle. Nukrale fenomenile õiget põhjust leida on keeruline.



Pikka tänavat on püütud ellu äratada aastakümneid, aga kasina eduga. Palju loodeti tänava uuelt kaunilt ilmelt, aga see ei toonud kuigivõrd jalutajaid ega tegutsejaid juurde. Kui hoolega mõelda, siis Pikal tänaval on ärisid, on Katariina Kelder, Kolmainu kirik, Athena kool, Rakvere Galerii ja Mullistuudio, tegutseb kunstnikke, seal on Edithi skulptuur ning otsepääsud Vallimäele, aga ometi valitseb inimtühjus. Miks? Vastus vääriks miljonit.



Nüüd on tegusad inimesed, kes ise Pikal tänaval oma ärile kodu leidnud, võtnud hingeasjaks puhuda hing sisse ka tänavale. Siin ei saa muud soovida kui edu hakkajale seltskonnale. Teised linlased aga võiksid omadele kaasa aidata ning minna Selverist ja Aqvast kaugemale, käsitööpoodi uudistama, loovuskeskusesse meisterdama ja lihtsalt Pikale tänavale jalutama. Õhtu saab lõppeda väikelinna kohta märgatavalt flambojantses vinoteegis.



Vägisi ei ole võimalik midagi teha, aga kui mingitmoodi saab Pikale tänavale elunatukese juba sisse, siis vahest hakkab elu seal lõpuks omasoodu tuksuma ka. Rakvere ei saa lõpmatuseni pugeda selle taha, et meil ei ole merd. Haapsalul on meri küll olemas, aga kui vaadata sealseid üritusi, kuhu minnes juba aasta varem hakatakse ööbimist broneerima, ei ole miski merega seotud. Ameerika autode kokkutulek, Vintage Weekend, Valge Daami päevad on vaid üksikud näited.