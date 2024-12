Repliik: parkida ei või, sõitma peab

Arvo Pärdi muusikamaja ehituse tõttu muutunud liikluskorralduse pärast olen sattunud autoga tänavatele, kuhu niisama naljalt ei jõua. Enamasti jalamehena mööda Rakveret sammujana oskan liiklust märgata pigem jalakäija seisukohalt. Seekord seiklesin autoga ning jõudsin Viru tänavale. Mäletasin, et see on kitsuke munakivisillutisega ajalooline tänavajupp. Et aga tegemist on nii sukapaelamõõtu tänavaga, ei olnud mul jalutades küll meelde jäänud.