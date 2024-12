Mullistuudio perenaine Maie Urbas rääkis, et viimasel kokkusaamisel viibis umbes tosin inimest. «Info andsin edasi kõigile alates majast aadressiga Pikk tänav 1,» rääkis Urbas, kelle ergutusel on ettevõtjad jõudnud selleni, et tulevaks suveks on koostamisel Pikka tänavat tutvustav voldik koos kaardiga. Voldik oleks mõnus näppu võtta väljast tulijal. «Kui tänava otsast vaadata, siis ega niisama ei saa aru, kus on mingi lahe koht,» rääkis Maie Urbas.