Taskukohased hõrgutised: kuidas Tapa ja Väike-Maarja pagarid hinnatõusuga toime tulevad?

Tapal asuv Saiaäri on tuntud oma värskete küpsetiste poolest, mis valmivad igal hommikul poest korrus allpool olevas köögis ning lähevad otse ahjust poeletile. Olenemata viimaste aastate suurtest hinnatõusudest, suudab Saiaäri endiselt oma klientidele soodsa hinnaga tooteid pakkuda. Näiteks jäävad saiakeste hinnad alla euro ning stritslite omad kahe ja kolme euro vahele. «Kui on taskukohasemad hinnad, siis inimesed ostavad rohkem, aga kui me saiakese hinda tõstaksime, siis vaadatakse juba oma rahakotti ning ostetakse selle võrra vähem,» räägib Saiaäri juhataja Liina Milvaste-Valvik.

Kõige rohkem on pagaritöökoda mõjutanud suured elektriarved. «Meid aitab palju see, et pinnad on mu enda omad. Me ei pea kõrget üüri maksma,» ütleb Liina Milvaste-Valvik. Järgmise aasta peale ta enda sõnul mõelda veel ei taha. «Ma elan üks päev korraga. Eks vaatame, mis tuleb,» sõnab ta. Aastatega on Saiaäril tekkinud suur hulk püsikliente ja see tekitab niisugusel ettearvamatul ajal, nagu on praegune, kindlustunnet.