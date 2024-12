Mart Sanderi käe all valmivad Carl Timoleon von Neffi maalide koopiad

Kaks Kristust okaskrooniga. Parempoolne õnnistegija on koopia koopia Sebastiano del Piombo, vasakpoolne Antonio da Correggio tööst.

Muuga mõisa on jõudnud kaks kopsakat maali, mille mõlema pealkirjaks on «Kristuse pea okaskrooniga». Tõsi, Kristus kannab maalidel eri värvi särki. Valge särgiga õnnistegijat on maalinud Sebastiano del Piombo, punase särgiga lunastajat Antonio da Correggio.