Kui võrrelda värske uuringu andmeid kahe aasta tagustega, siis saab kindlalt väita, et tööjõudu on üle just klassikalistes kontoriametites – nii ei ole meie maakonna tööandjatel suuri probleeme näiteks andmesisestajate või sekretäride leidmisega. Silma torkab aga, et Lääne-Virumaal on tööta ka palju ehituse lihttöölisi. Samal ajal otsitakse päris paljusid ehitusega seotud oskustöölisi: ehituselektrikke, keevitajaid ja leeklõikajaid. Seega leiavad tööd need, kes on paremate või laiemate oskustega.