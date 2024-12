Sobiv jõulupuu leidub igaühele

On neid, kel nii jalavaev puu toomisel kui ka koristusmure pühade lõppedes pea olematu ja kunstkuusk panipaigast võtta, ning ka neid, kes elusat puud hindavad, kusjuures valik on järjest laiem. Samamoodi varieeruvad jõulupuude hinnad.

Neile, kel isu ise metsast kuuske tooma minna nagu lapsepõlves, on abiks riigimetsa majandamise keskuse (RMK) mobiilirakendus. Kuuske valides tuleb järgida lihtsaid reegleid. Puu võib võtta vaid sealt, kus tal ei ole lootust suureks kasvada, näiteks tee- ja kraaviservast, elektriliinide ja vana metsa alt. Keelatud on jõulukuuske raiuda metsanoorendikust, samuti ei tohi kuuske võtta kaitsealalt. Elektriliinide alt kuuske valides on oluline jälgida, et valitud puu latv oleks elektriliinist vähemalt kolm meetrit madalam. RMK metsade kaarti näeb keskuse kodulehelt ja riigimets on looduses tähistatud siltidega. Riigimetsast tuues sõltub jõulukuuse hind puu pikkusest, hinnad algavad kolmest eurost. Kuuse eest saab tasuda mobiilimakse või pangaülekandega.