Juhtkiri: oh kuusepuu, oh kuusepuu!

Kuusemüüjatel on käed tööd täis ja jõulukuuskede tuppa toomise komme on eestlastele armas. Seda, mis 500 aastat või enam on kombena kindlalt püsinud, niisama lihtsalt rahva seest välja ei juuri. Looduskaitsjad võivad seista küll puude, põõsaste ja loomade eest, kuid selle peale, et jõulude ajal massiliselt okaspuid hukka saab, pole nad ilmselt veel tulnud. Või siis ei soovi tulla, sest eks tahavad nendegi lapsed pühade ajal klaaskuule kuuseokstele riputada.