Kommentaar: üürileandja või üürnik – kes peab kindlustama üürikodu?

Küllap on kõik kuulnud tuttavatelt või meediast lugusid üürnikest, kes pole üürikodu kunagi koristanud, hullematel juhtudel on ka rõdul lõket teinud, lubanud lemmikloomal ühte tuba kempsuna kasutada või on korteri lausa segamini peksnud. On ka juhtumeid, kus üürnik on jätnud vannivee jooksma ning seetõttu on kahjustusi saanud ka alumise naabri korter. Mis aga juhtub siis, kui korteris käivad vargad ning viivad kaasa tehnika ja väärisesemed?