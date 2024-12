SA Tallinna Koolitervishoid kooliõde Kätlin Laas, kes on pikalt töötanud Tallinna tööstushariduskeskuses, on veipimisega seotud muredega igapäevaselt kokku puutunud. Ta rõhutab, et sageli tuleb terviseprobleemidega tegeleda juba varases noorukieas ning lahendus eeldab kompleksset teavitustööd.

Ka vaimse tervise õena töötava Kätlin Laasi sõnul on veipimine levinud nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis. «Õpilased, kellega ma tegelen, on peamiselt vanuses 16–18 aastat, kuid paljud neist on veipimist alustanud juba põhikoolis, sageli 12–13-aastaselt. Paljud noored isegi tunnistavad, et nad sooviksid veipimise maha jätta, kuid ei suuda, sest sõltuvus on liiga tugev,» räägib ta.