Kui teid kutsuti Rakverre lavastama, otsustasite, et lugu, mida tahate vaatajate ette tuua, on Samuel D. Hunteri «Vaal». Olete intervjuudes maininud, et valisite selle näidendi Peeter Rästasele kui nimiosalisele mõeldes. Kuivõrd hoiate Peeter Rästase ja oma teiste õpilaste tegemistel silma peal?

Niipalju kui olen teinud Rakveres lavastusi – «Vaal» on vist seitsmes –, on Peeter neis kõigis tegev olnud ja sedamoodi on silm kindlasti peal. Aga eks see, et mind siia lavastama kutsutakse, on natuke seotud ka õpilastepoolse survega. Tore on tööväljal kokku saada.