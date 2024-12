Kuidas te tätoveerimise maailma sattusite?

See oli tegelikult umbes 10 aastat tagasi, kui mul esimene idee tekkis. Õppisin sel ajal maalikunsti, peale seda õppisin juuksuriks – juuksurina töötasin küll väga lühikest aega, tundsin, et see ei ole mulle. Aga kogu aeg otsisin mingit loomingulist väljundit endale. Minus on alati olnud soov end kuidagi läbi loomingu teostada. Samas tahtsin endale lasta mingit tätoveeringut teha, mingi mõte käis siis ka peast läbi, et õpiks ise – pidevalt tundsin selle vastu huvi.