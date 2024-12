Õppuse Pikne alal valmistavad pioneeripataljoni reservväelased positsioone lahinguteks

Päeva esimeses pooles said pioneerikompanii reservväelastest rühmaülemad kokku Kirde maakaitseringkonna nelja maleva esindajaga, et maastikul vaadata üle planeeritud positsioonide asukohad, arutada võimalusi, kuidas pioneerid saaksid panustada Kaitseliidu üksuste ülesande täitmisesse ja panna paika vajalikud tegevused.

"Mul on hea meel, et meie malevate jalaväelased saavad tänu reservpioneeridele väga väärtusliku kogemuse võrra rikkamaks – koordineerimine, plaani lihvimine ja pioneeriüksuste võimekusest aru saamine on see, mida meil läheb reaalses olukorras väga vaja. Ma olen kindel, et nädalavahetusel, mil minu sõdurid hakkavad kindlustatud kaitsepositsioonidel lahinguid pidama, peab igaüks nendest reservväelasi hea sõnaga meeles," ütles Kirde maakaitseringkonna pealik kolonel Jaanus Ainsalu.

Lisaõppekogunemisel Okas 24-2 osaleva pioneerirühma ülema reservväelase nooremleitnant Leemet Sameli jaoks on tegemist juba seitsmenda õppekogunemisega ja teise lisaõppekogunemisega. "Siiani on läinud hästi, üksused on formeeritud, on teostatud rännak, oleme lahingvalmis ja nüüd saame asuda ka oma esimest lahingülesannet täitma," ütles nooremleitnant Samel lisades, et kuigi lisaõppekogunemised paratamatult löövad plaanid sassi ja tekitavad teatud ebamugavusi, on kohale tulnud reservväelaste meeleolu hea.