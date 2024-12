Ilm läheb sajule

Päeval sajab mitmel pool lund, saartel ka lörtsi ja vihma. Väiksem on sajuvõimalus Eesti kagu- ja kirdenurgas. Puhub ida- ja kagutuul, rannikul on puhanguid 15 m/s. Õhutemperatuur on -3..-8, rannikul kohati 0°C, päeval on 0..-3, saartel ja läänerannikul 0..+3°C.