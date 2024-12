Kihla just vedama ei hakkaks, kuid tervet senist aastat vaadates võiks pakkuda, et ka krõbedamate temperatuuride aeg lükkub edasi, nagu sügiski.

Mis see linnainimese arvamine ikka maksab. Lihapoes on tuntud ilmaennustusvahendid, seapõrnad vabalt saadaval. Isegi kui ennustamine ei õnnestu, on väike joonimine ja mäkerdamine sellegipoolest lõbus ajaviide.