Grossi Toidukaupade Sõmeru poe avamisel sai korvpallitreener Sõber kolmanda koha

Kuivõrd Grossi Toidukaupade jaeketti kuulub juba kaugelt üle 80 kaupluse, ei saa ometi ühe järjekordse poe avamine olla suursündmus, aga on. Neljapäeval Sõmeru lähistel avatud kauplus ummistus kohe esimestel tundidel ostjatest-uudistajatest, ja seda vaatamata asjaolule, et tegemist on ühe suurima poega OG Elektrale kuuluvas jaeketis.