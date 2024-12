Riigiametilt saab peagi vastuse poole kiiremini kui varem

Kehtima jääb põhimõte, et vastus tuleb anda viivitamatult. Erandina on võimalik keerulisemate pöördumiste puhul tähtaega pikendada. Märgukirjale või selgitustaotlusele võib mitte vastata, kui sama inimene on eelneva aasta jooksul juba samasisulisele pöördumisele vastuse saanud ja vajadust uut infot anda ei ole. Vastamata võib jätta ka juhul, kui on selge, et kirjutaja kuritarvitab pöördumise õigust.