Reigo Tamm kehastub blondiks rokkivaks terassüdamemurdjaks

Rahvusooper Estonia solist Reigo Tamm ütles, et finaaliks loo valimisel oli mitu tahku. Ta arutles, et tihtipeale valivad poplauljad finaaliks ooperinumbri, sest ooper on võimas, eepiline ja mastaapne. «Legendaarne on Koit Toome «Nessun dorma». Silme ees püsib, kuidas ta seda nii ilusti, elegantselt ja võimsalt tegi ning võitis saate,» meenutas Reigo Tamm, kes ooperilauljana sellist valikut teha ei saanud. «Minu poolt poleks see ju mingi julgus ega vägitükk, nii et see relv oli minult võetud, seega pidin valima eepilise ja võimsa loo popmuusikast. Selline on Marju Läniku lugu «Terassüdamega mees»,» selgitas tenor.