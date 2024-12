Aasta muld 2025 on klibumuld

Maaülikooli mullateaduse professor Alar Astover ütles, et sellised mullad on väga õhukesed, selgelt eristatava huumuskihita ja väikese viljakusega. Klibumullad on levinud peamiselt looduslikel aladel, kus ülekaalus on hõre lubja- ja kuivalembene taimestik. Põllu- ja metsamajanduseks need mullad sobilikud ei ole. Kõige suurem on klibumuldade osakaal Lääne-Eesti saartel, kus kitsaste rannavallide kõrval kohtab ka avaraid klibuseid rannatasandikke. Nad moodustavad vähem kui 0,2 protsenti Eesti mullastikust.