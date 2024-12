Kas Rakvere jõulukuusk on kõvera ladvaga või viltune?

Rakvere inimesed juhivad sotsiaalmeedias järjest enam tähelepanu asjaolule, et Rakvere Keskväljaku jõulukuusk on viltu. Rakvere linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Kerli Kõue rahustab: puu on kindlalt paigas, ümber see ei kuku, aga teatud nurga alt vaadates on latv tõest kõver, sest loodus on niimoodi tahtnud.