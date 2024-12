Rakvere vallavanem Maido Nõlvak märkis rõõmsalt, et tänavu on neil laste meelespidamisega uus plaan. Kui varem on valla kodustele lastele korraldatud eraldi pidu, siis sel aastal on nad kutsutud oma piirkonna lasteaeda, kus kõik lapsed koos jõulutralli võivad teha, magusapakid kätte saavad ning on võimalus uudistada ka lasteaeda. "Maiustusepakid tellisime varakult," sõnas Nõlvak. "Seetõttu saime need soodsalt, ühe paki hind oli 11.79 ning pakk on päris suur."