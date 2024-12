Kaks maakonna kooli said projekti abil uued võrkpallid

Kadrina keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja Jaan Rummi kõneles, et koolid, kes osalevad miniliiga võrkpallietappidel, said küsida võrkpalle. "Palle läheb vaja, palle kulub," ütles võrkpallitreenerist Rummi ja lisas, et kooli tuli kolm palli: kaks harilikku võrkpalli ja üks pehmem, mis sobib väiksematele lastele.

Kui saalis on korraga 30 last, läheb vaja 15 palli, et paaris tegutseda. "Iga pall on arvel. See on hea stimulaator," kiitis Jaan Rummi projekti.