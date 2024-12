Kolumn: AISAJUTT ehk Riimi riimide kunstijutt

On inime nii ilma loodud, et lõuendile ikka maalib loodust, ehttäpselt, kui on võimalik, nii et tulemus võib olla jumalik; kõik lummas on, seletamatul sõnul, ja kunstnikust on saanud taidevõlur. Kas on ta omast ajast ees või hoopis meie jalgupidi lombivees? On kunstnik ilu-tõega ikka oma ajas, kuid teised täiuslikust taga, kaugel kajas.