Nädala kaja: puuetega oma vabast tahtest

Mõnikord silmitsen «Esimese stuudio» debati saatejuhte ja ootan pingsalt, millal kumbki neist väitluses osaleja jutule sisse sõidab ja teatab, et kuulge, see on hoopis teine teema. Tegelikult pole seal tihtilugu üldse mingit debatti. Nii-öelda debateerijad passivad pidevalt enda arust sobivat hetke, mil oma päheõpitud monoloog ette kanda. Aga saatejuhid ei sekku, ilmselt on nad ammugi taibanud, et rajale tagasi juhtida pole neid mõtet, sest viimaks enam muud teha ei saakski ning saade saab läbi.