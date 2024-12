Kaitseminister väisas lisaõppekogunemist Okas ja tänas seal osalevaid reservväelasi

«Lisaõppekogunemine on hädavajalik, et harjutada läbi terve riigikaitse toimimisahel. Minu suur lugupidamine kuulub kõigile reservväelastele, kes olid valmis argitoimetusi kõrvale jättes riigikaitseks välja tulema, et koos kamraadidega kiirelt lahinguvalmidusse asuda,» rääkis kaitseminister ning tänas reservväelaste lähedasi ja tööandjaid toetuse eest. «Mida kiiremad, parema väljaõppe ja varustusega me oleme, seda efektiivsemalt iga vastase rünnak ka tõrjutakse,» ütles Pevkur.